Диверсия произошла на железной дороге в Ульяновской области Baza: на железной дороге в Ульяновской области загорелись релейные шкафы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что на железной дороге в Ульяновской области загорелись релейные шкафы. По данным канала, возгорание обнаружили вечером 7 июля. Местные власти не комментировали данную информацию.

Baza отмечает, что огонь уничтожил три релейных шкафа, еще один оказался вскрыт. На место прибыли сотрудники спецслужб.

2 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковном Красногорске диверсанты подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях МЦД-2. По информации канала, диверсия никак не повлияла на движение поездов, поскольку в шкафах отсутствовало оборудование.

SHOT добавли, что диверсия была совершена на железнодорожном перегоне Нахабино — Аникеевка, преступник поджег два из трех релейных шкафов. На месте была обнаружена пятилитровая пластиковая бутылка.

Ранее SHOT сообщал, что неизвестный диверсант поджог батарейный шкаф на железнодорожной станции в Томске. ЧП произошло на станции Томск-2 ночью 28 июня, злоумышленнику удалось скрыться через промзону. В результате шкаф полностью выгорел, также получили повреждения три аккумуляторные батареи. Движение поездов нарушено не было.

До этого в Москве на железнодорожной станции Очаково обнаружили подозрительный предмет. СМИ писали, что под рельсами могла быть противопехотная мина, находку сделал рабочий. На станцию прибыли правоохранители, произошедшее не отразилось на графике движения поездов.