SHOT: похожий на мину предмет нашли на ж/д станции в Москве

Фото: Oleg Bkhambri (Voltmetro)/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Предмет, напоминающий противопехотную мину, найден возле железнодорожных путей в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Очевидцы происшествия вызвали полицию.

По сведениям канала, мина обнаружена на станции Очаково-1 в столичном районе Очаково-Матвеевское.

По информации Telegram-канала Baza, боеприпас нашел железнодорожный рабочий. Мина лежала под рельсами. Мужчина самостоятельно вытащил ее оттуда.

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В пресс-службе Московской железной дороги NEWS.ru подтвердили обнаружение около путей станции Очаково постороннего предмета. В компании сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В МЖД добавили, что на движение поездов ситуация не влияет.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны в районе железнодорожного перегона Ведуга — Курбатово, где должен был проследовать пассажирский поезд Анапа — Москва. Движение по данному участку пути было временно приостановлено.