Диверсант устроил поджог на ж/д станции в Томске SHOT: батарейный шкаф подожгли на железнодорожной станции в Томске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неизвестный диверсант поджог батарейный шкаф на железнодорожной станции в Томске, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, инцидент произошел на станции Томск-2 ночью 28 июня, злоумышленнику удалось скрыться через промзону.

По данным SHOT, возгорание заметила диспетчер. В результате шкаф полностью выгорел, также получили повреждения три аккумуляторные батареи.

На месте обнаружили двухлитровую пластиковую бутылку со следами бензина. Там же злоумышленником были оставлены два окурка, стакан, перчатки, орудие взлома, пакет и обгоревшая канистра.

Движение поездов нарушено не было. По факту произошедшего проводится проверка. Поджигателя разыскивают правоохранители.

25 июня в Москве на железнодорожной станции Очаково-1 обнаружили подозрительный предмет, сообщали в пресс-службе Московской железной дороги. СМИ писали, что под рельсами могла быть противопехотная мина, находку сделал рабочий. На станцию прибыли правоохранители, произошедшее не отразилось на графике движения поездов.

7 июня в Челябинской области диверсанты сожгли дотла четыре релейных шкафа на железной дороге в Миассе, передавали СМИ. Никто не пострадал, злоумышленников разыскивала полиция.