Диверсанты подожгли четыре объекта железной дороги на Урале SHOT: диверсанты сожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Миассе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Миассе Челябинской области диверсанты сожгли дотла сразу четыре релейных шкафа на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, в результате поджогов пострадавших нет, полиция разыскивает злоумышленников. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, диверсии были осуществлены в ночь на 7 июня в Миассе. В материале говорится, что один релейный шкаф был подожжен на 1978-м километре перегона Хребет — Сыростан, три других — на 1984-м километре перегона Сыростан — Флюсовая. На месте преступления было найдено лезвие от ножа, оно было отправлено на экспертизу.

Ранее SHOT сообщал, что в Санкт-Петербурге диверсанты подожгли два релейных шкафа на железной дороге. По информации канала, объекты транспортной инфраструктуры сгорели полностью, однако на движении поездов это не сказалось. Преступников ищет полиция. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого SHOT сообщил, что в Омске злоумышленник поджег два релейных шкафа на железной дороге. По информации канала, дверцы шкафов были вскрыты, а рядом с местом преступления лежали пустые бутылки со следами горючего. Преступника разыскивают. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.