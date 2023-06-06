Диверсанты сожгли дотла релейные шкафы на ж/д путях в Санкт-Петербурге SHOT: диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Санкт-Петербурге диверсанты подожгли два релейных шкафа на железной дороге. По информации канала, объекты транспортной инфраструктуры сгорели полностью, однако на движении поездов это не сказалось. Преступников ищет полиция. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, поджоги были совершены в ночь на 6 июня на станции «Красное Село» в Санкт-Петербурге. В публикации говорится, что диверсанты облили релейные шкафы воспламеняющей жидкостью, подожгли их и скрылись с места преступления. Авторы утверждают, что на месте поджогов были найдены перчатка и следы горючего.

Накануне SHOT сообщил, что в Омске злоумышленник поджег два релейных шкафа на железной дороге. По информации канала, дверцы шкафов были вскрыты, а рядом с местом преступления лежали пустые бутылки со следами горючего. Преступника разыскивают. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги в Челябинской области. В ведомстве утверждают, что задержанный действовал за деньги в интересах украинских спецслужб.