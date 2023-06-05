SHOT: диверсант поджег ж/д оборудование в Омске и скрылся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о диверсии в Омске, произошедшей 4 июня: злоумышленник поджег два релейных шкафа на железной дороге. По информации канала, дверцы шкафов были вскрыты, а рядом с местом преступления лежали пустые бутылки со следами горючего. Преступника разыскивают. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

SHOT указывает, что преступление было совершено 4 июня на перегоне Москва — Сыропятское, возгорание заметил машинист грузового состава и сразу же сообщил об этом в экстренные службы.

Канал утверждает, что злоумышленник вскрыл шкафы системы сигнализации, централизации и блокировки. Возгорание быстро потушили, в настоящее время поезда движутся без задержек, отмечает SHOT.

Накануне ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсии на участке железной дороги в Челябинской области. Задержанный действовал за деньги в интересах украинских спецслужб.

Ранее Baza сообщила, что в Москве полиция разыскивает трех человек, которые в ночь на 26 мая подожгли релейный шкаф недалеко от станции Чухлинка в Восточном округе. По словам очевидца, он заметил трех мужчин у релейного шкафа и сначала подумал, что они являются работниками железной дороги, но затем увидел огонь. Пожар был потушен через полчаса.