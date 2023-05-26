В Москве полиция ищет трех подозреваемых в поджоге на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полиция разыскивает трех человек после поджога релейного шкафа недалеко от станции «Чухлинка» в Восточном округе столицы, сообщает Telegram-канал Baza. Злоумышленников спугнул очевидец.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая. По словам очевидца, он заметил трех человек у релейного шкафа и сначала подумал, что они являются работниками железной дороги, но потом увидел огонь. Злоумышленники увидели мужчину, когда он вышел из своего автомобиля, и сбежали в сторону Рязанского проспекта. Устроенный ими пожар был потушен через полчаса.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, устроившего поджог оборудования железнодорожной станции Электрозаводская. Злоумышленник признался, что хотел подзаработать, а за диверсию ему обещали заплатить 15 тысяч рублей. Ранее мужчина был дважды судим за кражи.

В Туле задержали восьмиклассника по подозрению в поджоге аккумуляторного шкафа на железной дороге. Горящий батарейный шкаф был обнаружен 19 мая в двух километрах от станции Ревякино. Подросток дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.