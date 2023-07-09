В российском регионе задержали поезд из-за диверсии В Марий Эл задержали пассажирский поезд из-за поджога релейного шкафа на ж/д станции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В республике Марий Эл совершена диверсия на железной дороге — неизвестный злоумышленник поджег релейный шкаф, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате на 13 минут задержали пассажирский поезд Йошкар-Ола — Санкт-Петербург.

Инцидент произошел на станции Пемба в Медведевском районе. По предварительным данным, диверсант пытался повредить три релейных шкафа, но вскрыть и поджечь ему удалось только один. Пожар заметил дежурный по станции.

В настоящее время злоумышленника ищет полиция. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Минувшей ночью диверсанты подожгли релейные и батарейные шкафы на железной дороге во Владимирской и Кировской областях. В результате уничтожения оборудования было на 20 минут задержано движение поездов Абакан — Москва и Владивосток — Москва.

Вечером 7 июля похожий инцидент произошел в Ульяновской области. Там сгорели три релейных шкафа, еще один оказался вскрыт.

В Смоленской области сотрудники полиции предотвратили взрыв на железной дороге. На одном из перегонов, в 15 километрах от Смоленска, они обнаружили самодельную бомбу из шести 100-граммовых пакетов со взрывчаткой на основе селитры и патрона от минометной мины.