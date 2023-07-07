В Смоленской области хотели взорвать железную дорогу SHOT: полиция предотвратила диверсию на железной дороге под Смоленском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Смоленской области сотрудники полиции предотвратили взрыв на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, на месте были найдены 600 граммов аммонала и вышибной патрон. Правоохранительные органы изучают находки.

По данным SHOT, диверсия должна была произойти на железнодорожном перегоне между станциями Ракитная и Гусино в Смоленской области. Всего в черном пакете, обмотанном изолентой, было найдено шесть 100-граммовых пакетов со взрывчаткой на основе селитры, а также патрон от минометной мины. Авторы подчеркнули, что все компоненты были обнаружены в 15 км от Смоленска.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве на Центральной почтовой таможне обнаружили две противотанковые мины. По данным канала, подозрительную посылку нашел сотрудник почты во время проверки корреспонденции. Как позднее уточнили в Федеральной таможенной службе, муляжи мин оказались корпусами немецких снарядов времен Второй мировой войны без взрывателей. В ведомстве отметили, что посылка должна была уехать в США. Она была изъята, по факту произошедшего проводится проверка.