Стало известно, куда ехала посылка с «минами» из Москвы ФТС: посылка с похожими на мины муляжами должна была уехать в США

Фото: ФТС России

Муляжи мин, которые ранее нашли в одной из посылок на Центральной почтовой таможне в Москве, оказались корпусами реальных немецких снарядов времен Второй мировой войны без взрывателей, сообщила в Telegram пресс-служба ФТС. В ведомстве отметили, что посылка должна была уехать в Соединенные Штаты. Посылка была изъята, по факту произошедшего проводится проверка.

В одной из посылок на Центральной почтовой таможне сегодня нашли предметы, похожие на мины. Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США. <...> Таможенники вызвали экстренные службы и правоохранительные органы, которым передали почтовое отправление. <...> Полиция проводит проверку, посылка изъята, — говорится в сообщении ФТС.

В ведомстве отметили, что подозрительное отправление было выявлено на рентгене. Отправитель указал в документах к посылке, что пересылает уличные ретро-фонари.

О подозрительной находке ранее сообщил Telegram-канал «112». По данным канала, муляжи мин нашел сотрудник почты во время проверки корреспонденции. Из здания почты были эвакуированы все посетители.

До этого в логистическом центре «Почты России» в деревне Шарапово в Новой Москве нашли артиллерийскую мину в посылке. Из здания почты были эвакуированы 10 человек.