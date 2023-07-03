На почтовой таможне Москвы обнаружили две мины «112»: на Центральной почтовой таможне Москвы обнаружили две противотанковые мины

Фото: Shutterstock

Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве на Центральной почтовой таможне обнаружили две противотанковые мины. По данным канала, подозрительную посылку нашел сотрудник почты во время проверки корреспонденции.

Канал отмечает, что на место обнаружения мин отправлены экстренные службы. Из здания таможни эвакуируют всех граждан.

Telegram-канал SHOT сообщил 2 июля, что диверсанты подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях МЦД-2 в Красногорске. По информации канала, диверсия никак не повлияла на движение поездов, поскольку в шкафах отсутствовало оборудование.

SHOT сообщает, что диверсия была совершена на железнодорожном перегоне Нахабино — Аникеевка. Преступник поджег два из трех релейных шкафов.

Ранее SHOT сообщил, что ночью 28 июня диверсант поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции Томск-2. Злоумышленнику удалось скрыться через промзону. В результате шкаф полностью выгорел, также получили повреждения три аккумуляторные батареи. Движение поездов нарушено не было.