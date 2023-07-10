Ракеты ВСУ целились по АЭС под Смоленском: новости СВО на утро 10 июля Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской области. По информации канала, удары планировали нанести британскими Storm Shadow. Mash пишет, что на последнее указывают обломки, которые нашли на месте падения ракет. При этом канал уточняет, что оба снаряда сбила российская ПВО. Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над регионом. Он уточнил, что в результате падения снарядов полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Глава региона добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае подтверждения атаки на Десногорскую АЭС со стороны НАТО в России должны рассмотреть сценарий ответной атаки. Также он назвал станции на Украине, по которым можно было бы нанести удар. По его мнению, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе.

В НАТО отсутствует единство по вопросу принятия Украины в Альянс прямо сейчас, заявил CNN президент США Джо Байден. Он отметил, что провел подробные разговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и заверил того, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку. Он добавил, что США полны решимости «задействовать каждый дюйм территории НАТО».

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press Президент США Джо Байден

В то же время глава Альянса Йенс Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины на саммите в Вильнюсе 11–12 июля. Он пообещал, что члены Альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО.

Некоторым западным союзникам Украины пришлось в срочном порядке согласовывать гарантии безопасности для Киева перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе, передает Politico со ссылкой на источники. По данным издания, на протяжении нескольких недель Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин обсуждали гарантии безопасности с Киевом, а также обратились к другим союзникам по Альянсу, Евросоюзу и G7.

Киев дал гарантии Вашингтону, что не будет применять полученные кассетные боеприпасы на территории России, сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Кроме того, США не ожидают, что решение о поставках такого вида оружия Украине будет способствовать разладу среди союзников по Североатлантическому альянсу, добавили в администрации.

Фото: IMAGO/Chris Kleponis / CNP /Medi/Global Look Press Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Россия вряд ли прибегнет к использованию ядерного оружия, заявил ABC News президент Украины Владимир Зеленский. Однако он отметил, что украинская разведка владеет информацией о том, что Запорожская АЭС могла быть заминирована. Однако Международное агентство по атомной энергии указало, что не получило доказательств, подтверждающих заявления Украины, но также потребовало более прозрачного доступа к объекту.

Специальное подразделение «Ахмат» было переброшено в зоне специальной военной операции на Артемовское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, это решение Генштаба свидетельствует о доверии к чеченским силовикам.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что окончание горячей фазы конфликта не станет его финалом. По его словам, боевые действия завершатся, когда Украина вернется к границам 1991 года.

Белый дом, по сути, признался в совершении Вашингтоном военных преступлений на Украине. Таким образом российское посольство в США прокомментировало заявление координатора по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джона Кирби о поставках Киеву кассетных бомб.

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал кадры, на которых показана транспортировка на Украину нескольких ударных вертолетов Ми-24 из Польши. Технику перевозят на тягачах в сопровождении военных. Вертолеты закреплены на платформах при помощи канатов и строп.

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