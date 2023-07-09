Медведев предложил план атаки в случае нападения НАТО на Смоленскую АЭС

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в случае подтвреждения атаки на Десногорскую АЭС со стороны НАТО в России должны рассмотреть сценарий ответной атаки. Также он назвал станции на Украине, по которым, по его мнению, можно было бы нанести удар.

Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться, — заявил Медведев.

9 июля в Брянской области сбили две ракеты ВСУ. Некоторые СМИ сообщали, что в этой ситуации Киев мог пытаться ударить по АЭС в Смоленской области, севернее Брянска. Telegram-канал Mash писал, что удары планировали нанести британскими Storm Shadow. По данным канала, на последнее указывают обломки, которые находят на месте падения ракет. Канал уточняет, что оба снаряда сбила российская ПВО в небе над поселком Бытошь Брянской области после полудня. Полностью оказалась разрушена пилорама на месте падения.