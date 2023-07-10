Посольство РФ указало на признание Белого дома в военных преступлениях Посольство России: Белый дом признался в совершении военных преступлений на Украине

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Посольство России в Вашингтоне

Белый дом, по сути, признался в совершении Вашингтоном военных преступлений на Украине. Таким образом российское посольство в США прокомментировало заявление координатора по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джона Кирби о поставках Киеву кассетных бомб.

Обратили внимание на высказывания Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане, — сказано в заявлении дипведомства.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Украина использует кассетные боеприпасы для военных преступлений. Однако он считает, что это оружие вряд ли изменит ход спецоперации.

Слуцкий напомнил, что кассетные боеприпасы применялись против жителей Донбасса и ими же били по Изюму. На эти факты ранее указывали «прозападные правозащитники» из Human Rights Watch и некоторые конгрессмены, которые предлагали запретить поставки таких снарядов. Однако американская администрация продолжает быть соучастником Киева, добавил парламентарий.