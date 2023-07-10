Слуцкий напомнил про применение Киевом кассетных бомб против Донбасса Слуцкий выразил уверенность, что Киев использует кассетные бомбы для военных преступлений

Фото: Global Look Press

Леонид Слуцкий

Украина использует кассетные боеприпасы для военных преступлений, выразил мнение глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС. Он считает, это оружие вряд ли повлияет на ход спецоперации.

Кассетные боеприпасы уже применялись против жителей Донбасса. Ими же били по Изюму в 2022 году после освобождения города российскими войсками. И нет оснований даже сомневаться в том, что американские боеприпасы будут использованы также, для совершения новых военных преступлений, — заявил Слуцкий.

Парламентарий указал, что ранее об этом уже говорили «прозападные правозащитники» из Human Rights Watch и некоторые конгрессмены, которые предлагали запретить поставки таких снарядов. Однако, как отметил Слуцкий, «администрация Байдена продолжает оставаться их соучастником».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев дал Вашингтону гарантии не применять кассетные бомбы против России. Якобы Украина будет использовать снаряды только на своей территории. При этом Вашингтон не ожидает, что решение о поставках бомб Киеву поспособствует разладу среди союзников в Североатлантическом альянсе.