Белый дом: Киев гарантировал неприменение кассетных бомб в России

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Джейк Салливан

Киев дал гарантии Вашингтону, что не будет применять полученные кассетные боеприпасы на территории России, сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Во-первых, они не будут применять их на российской территории, они будут использовать эти снаряды лишь на своей территории. <...> Во-вторых, они не будут применять их в населенных районах, — заявил он.

Кроме того, США не ожидают, что решение о поставках такого вида оружия Украине будет способствовать разладу среди союзников по Североатлантическому альянсу, добавили в администрации.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ будут применять американские кассетные бомбы только для «деоккупации международно признанных территорий Украины». По его словам, таким оружием не будут бить по российским территориям. При этом Резников заявил о якобы использовании аналогичного оружия со стороны РФ.

Однако в слова Резникова не поверила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, при нынешних киевских властях обеспечить строгий учет кассетных боеприпасов, а также отчет об их применении перед Западом нереально.