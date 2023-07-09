Членам НАТО пришлось срочно согласовывать гарантии безопасности для Киева Politico: члены НАТО занялись ускоренным согласованием гарантий безопасности для Киева

Фото: Global Look Press

НАТО

Некоторым западным союзникам Украины пришлось в срочном порядке согласовывать гарантии безопасности для Киева перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе, запланированным на 11–12 июня, передает Politico со ссылкой на источники.

На протяжении нескольких недель Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин обсуждали гарантии безопасности с Киевом, а также обратились к другим союзникам по Альянсу, Евросоюзу и G7.

Небольшая группа западных союзников ведет «продвинутые» и «бешеные, в последнюю минуту» переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины в преддверии саммита НАТО в Литве, — сообщает издание, ссылаясь на четырех анонимных чиновников.

При этом каждое заинтересованное государство должно будет на двусторонней основе определить с Киевом обязательства. Один из источников добавил, что это, по сути, гарантия Украине оснащения, финансирования и консультирования ВСУ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Джо Байден обсудили членство Украины и Швеции в Североатлантическом альянсе. Также стороны затронули тему поставки самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе.