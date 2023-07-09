Опубликованы кадры транспортировки вертолетов Ми-24 из Польши на Украину

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Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал кадры, на которых показана транспортировка на Украину нескольких ударных вертолетов Ми-24 из Польши. Технику перевозят на тягачах в сопровождении военных. Вертолеты закреплены на платформах при помощи канатов и строп.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Польша отправила Киеву около дюжины советских вертолетов Ми-24. По словам американских журналистов, ранее эта информация не разглашалась. Они отметили, что сейчас украинский воздушный флот меньше российского, с менее совершенными системами наведения и защиты.

Ранее сообщалось, что Украина будет наращивать производство танков и бронетехники внутри страны. Как рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности страны Александр Камышин, на это потребуется от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия.

При этом военный эксперт Александр Перенджиев назвал эти заявления балабольством и брехней. По его словам, такие высказывания являются попыткой доказать, что Украина может сама что-то выпускать. Эксперт считает, что если бы Украина успешно производила танки, то «она бы не кричала публично про это».