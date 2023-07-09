WSJ: Польша поставила Украине около дюжины вертолетов

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Ми-24

Польша отправила Киеву дюжину советских вертолетов Ми-24. Об этом сообщают американские журналисты Ян Ловетт и Дэниел Майклс в публикации The Wall Street Journal. По их словам, ранее эта информация не разглашалась.

Польша, верный союзник Украины, недавно отправила Киеву около дюжины боевых вертолетов Ми-24, — передают обозреватели газеты, ссылаясь на собственные источники.

Также в публикации сообщается, что страны НАТО обсуждают отправку Украине истребителей F-16 американского производства, но маловероятно, что в этом году они появятся на территории военного конфликта. Сейчас же украинские войска обычно наносят артиллерийские удары только в том случае, если они подтвердили российские позиции с помощью беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украина будет наращивать производство танков и бронетехники внутри страны. Об этом рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности страны Александр Камышин. По его словам, на это потребуется от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия.