На Украине решили нарастить производство собственных танков Bloomberg: Украине понадобится от трех до шести месяцев на наращивание производства танков

Фото: МО Украины

Приоритетом для украинской промышленности будет наращивание производства танков и бронетехники, заявил Bloomberg министр по стратегическим отраслям промышленности страны Александр Камышин. По его словам, на это потребуется от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия.

Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель — сделать Украину арсеналом свободного мира, — сказал он.

9 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что страна в скором времени станет обладателем противоминных судов, предоставленных Нидерландами. Он добавил, что пока корабли находятся в Великобритании.

3 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен удвоить помощь Украине. Она призвала обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое для «достижения победы на земле». Она также сообщила о том, что в ЕС рассмотрят идею создания нового фонда помощи Украине до 2027 года с бюджетом около €50 млрд.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не станет передавать Украине оружие дальнего действия, поскольку не хочет, чтобы оно использовалось ВСУ для ударов по российским территориям. Таким образом он ответил на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus с радиусом действия до 500 километров.