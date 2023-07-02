Шольц категорично высказался о поставках Украине ракет большой дальности Шольц: ФРГ не будет передавать Украине ракеты, которыми она может ударить по территории России

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Канцлер Германии Олаф Шольц

Германия не станет передавать Украине оружие дальнего действия, поскольку не хочет, чтобы оно использовалось ВСУ для ударов по российским территориям, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD. Таким образом он ответил на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus с радиусом действия до 500 километров.

Для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям, — сказал Шольц.

Крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы при запуске от украинской границы, Киев запросил у Берлина в конце мая. Эти ракеты могут быть совместимы с истребителями F-16, которые страны Запада также обещали передать ВСУ в рамках военной помощи.

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что основная опасность ракет Taurus заключается в том, что они могут пройти незамеченными мимо средств противовоздушной обороны. По его словам, снаряды могут пролететь мимо ПВО на низкой высоте, используя слепые зоны. Специалист также отметил, что Taurus летят со скоростью до 950 км/ч и умеют огибать рельеф.