«Брехня»: военэксперт о планах Киева наладить производство оружия и танков Военэксперт Перенджиев назвал брехней планы Киева наладить производство оружия и танков

Фото: МО Украины

Планы Киева наладить производство оружие и танков — балабольство и брехня, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, такие высказывания являются попыткой доказать, что Украина может сама что-то выпускать

Не хочется выражаться... Балабольство это все. Нам хотят доказать, что Украина может сама что-то производить. Это брехня. У них нет заводов для производства танков или чего-то еще. В ином случае они бы выпускали ту или иную технику. Но [президент Украины Владимир] Зеленский постоянно выплакивает у США, НАТО новую технику, недоволен президентом Болгарии [Руменом Радевым], — сказал Перенджиев.

Эксперт считает, что если бы Украина успешно производила танки, то «она бы не кричала публично про это». Перенджиев обратил внимание на то, что Киев открыто говорит о производстве, хотя российские силы могут поразить любое предприятие.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что приоритетом для промышленности страны будет наращивание производства танков и бронетехники. По его словам, на это потребуется от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия.