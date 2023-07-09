Зеленский не верит в возможность применения Россией ядерного оружия Зеленский: Россия вряд ли прибегнет к использованию ядерного оружия

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Владимир Зеленский

Россия вряд ли прибегнет к использованию ядерного оружия, заявил ABC News президент Украины Владимир Зеленский. Однако он отметил, что украинская разведка владеет информации о том, что Запорожская АЭС могла быть заминирована.

Есть ли на месте другие взрывчатые вещества? Да. Могут ли они увидеть взрывчатку в настоящее время? Нет, — сказал Зеленский.

Международное агентство по атомной энергии ООН заявляло, что не видело доказательств, подтверждающих заявления Украины, но также потребовало более прозрачного доступа к объекту.

Зампред Свобеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае подтверждения атаки на Десногорскую АЭС со стороны НАТО в России должны рассмотреть сценарий ответной атаки. Также он назвал станции на Украине, по которым, по его мнению, можно было бы нанести удар.

9 июля в Брянской области сбили две ракеты ВСУ. Некоторые СМИ сообщали, что в этой ситуации Киев мог пытаться ударить по АЭС в Смоленской области, севернее Брянска. Telegram-канал Mash писал, что удары планировали нанести британскими Storm Shadow. По данным канала, на последнее указывают обломки, которые находят на месте падения ракет. Канал уточняет, что оба снаряда сбила российская ПВО в небе над поселком Бытошь Брянской области после полудня. Полностью оказалась разрушена пилорама на месте падения.