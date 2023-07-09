На Украине собрались делать танки: новости СВО на вечер 9 июля Последние новости СВО на Украине

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Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что приоритетом для украинской промышленности будет наращивание производства танков и бронетехники. По его словам, на это потребуется от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев назвал такие планы Киева «балабольством и брехней». По его мнению, такие высказывания являются попыткой доказать, что Украина может сама что-то выпускать.

Эксперт считает, что если бы Украина успешно производила танки, то «она бы не кричала публично про это». Перенджиев обратил внимание на то, что Киев открыто говорит о производстве, хотя российские силы могут поразить любое предприятие.

Фото: МО Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы. По его словам, по итогам саммита 11–12 июля в Вильнюсе путь Украины в Альянс «точно станет короче». При этом министр посетовал на то, что до сих пор нет ясности по поводу приглашения Украины вступить в НАТО.

Американские журналисты Ян Ловетт и Дэниел Майклс в публикации The Wall Street Journal отметили, что Польша отправила Киеву около дюжины советских вертолетов Ми-24. По их словам, ранее эта информация не разглашалась. Сейчас украинский воздушный флот меньше российского, с менее совершенными системами наведения и защиты, отмечают они.

Глава МИД Франции Катрин Колонна рассказала, что страна усилит военную поддержку Украины. Она добавила, что Париж работает с партнерами над определением гарантий безопасности, которые можно было бы предоставить Киеву не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО.

Глава администрации Донецка в Ростовской области Роман Кураев рассказал, что система ПВО сработала над городом. По его данным, после взрывов есть повреждения зданий, пострадавших нет. Минобороны не комментировало данную информацию.

Утром 9 июля Telegram-канал Mash сообщал, что движение по Крымскому мосту было временно остановлено в обе стороны. По информации канала, это было связано с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать часть транспортного объекта в районе Керчи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Спустя полчаса движение по Крымскому мосту в обе стороны восстановили. Telegram-канал «Рыбарь» написал, что ракетный удар отразили зенитчики 31-й дивизии ПВО ВС РФ. По информации канала, они перехватили ракету к северу от Тамани, обломки упали в воды Азовского моря.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что российские военные сбили в районе Керчи крылатую ракету. По его словам, среди местных жителей пострадавших не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над регионом. Он уточнил, что в результате падения снарядов была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Он добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что три взрыва прогремели под Мелитополем. По его словам, их причиной могла быть работа систем противовоздушной обороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ЗРС «Антей-400»

Минобороны России сообщило, что ВСУ попытались наступать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. По данным ведомства, российская армия сумела отбить несколько атак в Запорожской области, а также уничтожила несколько складов боеприпасов ВСУ. Всего за прошедшие сутки было уничтожено более 430 украинских военных, чешская РСЗО Vampire и 10 беспилотников.