ВСУ пытаются наступать на нескольких направлениях в ходе СВО Минобороны России: ВСУ пытаются наступать на нескольких направлениях

Фото: МО Украины

ВСУ попытались наступать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщило Минобороны России в Telegram. По данным ведомства, российская армия сумела отбить несколько атак в Запорожской области, а также уничтожила несколько складов боеприпасов ВСУ. Всего за прошедшие сутки было уничтожено более 430 украинских военных, чешская РСЗО Vampire и 10 беспилотников.

ВСУ пытаются наступать на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Войска РФ отразили за сутки несколько атак ВСУ в Запорожской области, — указано в сообщении Минобороны.

8 июля ВС РФ уничтожили склад хранения реактивных снарядов РСЗО HIMARS ВСУ в районе Михайловки в ДНР. Также российская армия поразила базу горючего для украинской военной техники в Запорожье. Помимо этого, ВС России отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении, отбили атаку на Южно-Донецком направлении, а также уничтожили вражескую ДРГ. Всего ВСУ тогда потеряли более 600 бойцов, самолет Су-27 и французскую установку Caesar.

7 июля сообщалось, что ВС РФ отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении в ходе СВО. По данным оборонного ведомства, украинская армия в ходе атаки на данном направлении потеряла более 420 военных. Всего за прошедшие сутки были убиты более 800 бойцов ВСУ. Войска РФ также пресекли действия украинской ДРГ на Купянском направлении.