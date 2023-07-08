Российская армия уничтожила склад хранения РСЗО HIMARS в ДНР Минобороны РФ: российская армия уничтожила склад хранения РСЗО HIMARS в ДНР

Фото: МО РФ

ВС РФ уничтожили склад хранения реактивных снарядов РСЗО HIMARS ВСУ в районе Михайловки в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. Также российская армия поразила базу горючего для украинской военной техники в Запорожье. Помимо этого, ВС России отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении, отбили атаку на Южно-Донецком направлении, а также уничтожили вражескую ДРГ.

Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 600 бойцов, самолет Су-27 и французскую установку Caesar.

7 июля сообщалось, что ВС РФ отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении в ходе СВО. По данным оборонного ведомства, украинская армия в ходе атаки на данном направлении потеряла более 420 военных. Всего за прошедшие сутки были убиты более 800 бойцов ВСУ. Войска РФ также пресекли действия украинской ДРГ на Купянском направлении.

ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области и перехватили 21 снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Российские военные смогли уничтожить несколько боевых машин западного образца, в том числе британскую самоходку AS-90.

6 июля шесть российских штурмовиков из Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящую по численности группу бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО. По данным министерства, пятеро украинских военных из этого подразделения были взяты в плен.