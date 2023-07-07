Российская армия отразила 10 атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

ВС РФ отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении в ходе СВО, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, украинская армия в ходе атаки на данном направлении потеряла более 420 военных. Всего за прошедшие сутки были убиты более 800 бойцов ВСУ. Войска РФ также пресекли действия украинской ДРГ на Купянском направлении.

На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики, — указано в сообщении.

ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области и перехватили 21 снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Российские военные смогли уничтожить несколько боевых машин западного образца, в том числе британскую самоходку AS-90.

6 июля шесть российских штурмовиков из Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящую по численности группу бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО. По данным министерства, пятеро украинских военных из этого подразделения были взяты в плен.

Группа штурмовиков пыталась пробраться к позициям мотострелков ВС РФ и доставить боеприпасы и в пути попала под огонь ВСУ. В конечном итоге они взяли опорный пункт украинских военных. За достижения в ходе операции командир группы был награжден орденом Мужества, а остальные штурмовики — медалями «За отвагу».