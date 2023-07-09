Франция усилит военную поддержку Украины Глава МИД Франции Колонна заявила, что страна усилит военную поддержку Украины

Фото: МО Украины

Франция усилит военную поддержку Украины, заявила глава МИД страны Катрин Колонна в эфире радиостанции RFI. Она добавила, что Париж работает с партнерами над определением гарантий безопасности, которые можно было бы предоставить Киеву не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО.

Поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета самых насущных потребностей, высказанных Украиной, — сказала Колонна.

Ранее стало известно, что Берлин на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11–12 июля планирует выступить за задержку со вступлением Украины в НАТО из-за опасений, что скорое членство может привести к войне с Россией.

По словам источника газеты The Telegraph, у Германии нет желания, чтобы Россия «потенциально протестировала статью 5» Устава НАТО о коллективной обороне. Издание утверждает, что Великобритания, США и еще несколько стран Европейского союза работают над двусторонними гарантиями безопасности, чтобы защитить Украину в случае невступления в Альянс.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что Запад держит Киев «на коротком поводке» для команды «фас» и «натравливания на очередное самоубийственное контрнаступление». Он добавил, что Украине не обязательно вступать в НАТО, поскольку она и так получает оружие, а ее присоединение к Альянсу лишь добавит проблем.