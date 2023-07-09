Зеленский объяснил, почему конфликт не завершится с прекращением огня Зеленский: окончание горячей фазы конфликта не будет означать его завершения

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью АВС заявил, что окончание горячей фазы конфликта на Украине не станет его финалом. По его словам, боевые действия завершатся, когда Украина вернется к границам 1991 года.

Война должна закончиться справедливостью и миром, с тем чтобы мы восстановили свою территориальную целостность. Почему? Потому что окончание горячей фазы войны и окончание конфликта не будет означать конец войны, — сказал Зеленский.

Ранее обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл заявлял, что отсутствие успехов в контрнаступлении ВСУ может вынудить Владимира Зеленского вступить в переговоры и «обменять» территории на мир. По словам обозревателя, поражение украинской армии приведет к «катастрофическим последствиям» не только для самой Украины, но и для других стран. Результатом может стать якобы дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Также журналист добавил, что провал Киева в спецоперации повлияет и на тайваньский вопрос.