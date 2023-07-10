Кадыров сообщил о перебросе спецназа «Ахмат» на Артемовское направление Глава Чечни Кадыров сообщил о передислокации спецназа «Ахмат» на Артемовское направление

Фото: chechnya.gov.ru

Специальное подразделение «Ахмат» было переброшено в зоне специальной военной операции на Артемовское направление, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, это решение Генштаба свидетельствует о доверии к чеченским силовикам.

Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения, — написал Кадыров.

Он также разместил видео, в котором Алаудинов описывает ситуацию в населенном пункте Клещеевка.

Как раз еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам! — рассказал об обстановке Алаудинов,

Ранее 6 июля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что это направление является одним из самых напряженных в зоне проведения военной операции, однако российские военные не дают бойцам ВСУ возможностей для продвижения. По его мнению, украинские военные стали активнее обстреливать населенные пункты в ДНР в преддверии саммита НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия за сутки отразила девять атак ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, в районе Артемовска нанесено поражение трем пунктам скопления военной техники и живой силы ВСУ, уничтожены до 290 украинских военных. Всего за сутки украинская армия потеряла свыше 380 военнослужащих.