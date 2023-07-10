Двое рабочих пострадали при обстреле российского региона Baza: двое рабочих ранены поле минометного обстрела ВСУ в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что двое рабочих получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Курской области. Обстрелы велись из минометов, уточняет канал. Baza пишет, что пострадавшие находятся в больнице. Минобороны РФ и власти региона не комментировали эту информацию.

По информации канала, 20-летний Никита Л. и 18-летний Даниил М. были ранены вечером 9 июля во время обстрела хутора Заря, у одного из них — осколочные ранения в голову, другой мужчина получил ранение грудной клетки.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого глава региона рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что 9 июля ВСУ безуспешно пытались нанести ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200. Руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех баллистических целей противника.