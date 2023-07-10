Марочко раскрыл потери ВСУ за неделю боев на Луганском направлении Подполковник Марочко: ВСУ потеряли 2,6 тысячи бойцов за неделю на Луганском направлении

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшую неделю потеряли порядка 2,6 тысячи бойцов и присоединившихся к ним иностранных наемников в боестолкновениях на Луганском направлении, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в общей сложности ВС РФ отразили 72 атаки, пресечена активность 16 групп диверсантов.

За истекшую неделю в зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике, — отметил Марочко.

Он уточнил, что ВСУ также потеряли 92 автомобиля и 67 единиц бронетехники, в том числе 13 танков.

Ранее Марочко также сообщал об усилении группировки Вооруженных сил Украины у населенных пунктов Сватово и Кременная в западной части Луганской Народной республики. Концентрацию сил противника он объяснил стремлением Киева прорвать российскую оборону на Луганском направлении, которое стало для украинского командования альтернативным вариантом в условиях отсутствия успехов при контрнаступлении в Запорожской области.