ВСУ из минометов обстреляли российское село ВСУ из минометов обстреляли село Куршановичи Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что украинские войска из минометов обстреляли село Куршановичи Брянской области. По информации канала, местные жители рассказали минимум о восьми прилетах. Минобороны России и власти региона не комментировали эту информацию.

Mash пишет, что повреждены несколько жилых домов, есть перебои с электроснабжением. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, по данным канала, ВСУ около 7 утра обстреляли село Гуево Курской области, жертв нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что двое рабочих получили ранения в результате обстрела ВСУ Курской области, пострадавшие находятся в больнице. Минобороны не комментировало эту информацию.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что 9 июля ВСУ безуспешно пытались нанести удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200. Руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех баллистических целей противника.