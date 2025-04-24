Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 апреля

В ночь на 24 апреля дежурными силами противовоздушной обороны в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. На территории области действует режим опасности атаки дронов.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор.

Детонация взрывного устройства в Белгородской области привела к смерти местного жителя, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в селе Маломихайловка Шебекинского округа.

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«Вновь у нас непоправимая потеря… <…>. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. В этот тяжелый момент вся Белгородчина с вами», — добавил Гладков.

Он добавил, что обстоятельства гибели мужчины на данный момент устанавливаются. Работу на месте проводят сотрудники оперативных служб.

Начальник штаба 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Кощей рассказал, что российские военные сосредоточили на Горналевском участке Курской области большой, сильный артиллерийский кулак.

Он подчеркнул, что Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области был важным укрепленным районом ВСУ. В его подвалах украинские силы размещали пункты управления. По словам Кощея, сооружение находится в зоне видимости российских военнослужащих ВС РФ, в настоящее время его территория контролируется с воздуха.

Если раньше украинские бойцы рисковали осуществлять подвоз на позиции днем, то сейчас пытаются заходить в ночное время суток, добавил командир 5-го батальона 810-й бригады с позывным Гравер.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 23 апреля Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить атаку с применением БПЛА на объекты на территории страны, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Министерства обороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов противника.

По данным ведомства, три БПЛА были сбиты над Тульской областью, по два — над Белгородской и Курской, по одному — над Брянской, Калужской, Орловской областями и один — над Крымом.

Кроме того, в Ивановской и Воронежской областях объявляли режим опасности из-за возможной атаки БПЛА.

В хуторе Шаховка Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил на частный дом взрывное устройство, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, была ранена женщина.

«Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ <…>. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжится амбулаторно», — написал глава области.

В ночь на 23 апреля Гладков сообщил, что в Краснояружском и Ракитянском районах была объявлена ракетная опасность. Позднее она была отменена. Спустя три часа режим ракетной опасности вводили в Белгородском районе и Шебекинском округе.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины насильно забирали детей в Дзержинске ДНР, когда город находился под их контролем, сообщила местная жительница. По словам женщины, когда она заступилась за девочку и высказалась о действиях ВСУ в негативном ключе, к ней пришли с проверкой сотрудники Службы безопасности Украины.

«Заставляли родителей, у которых дети, чтобы эвакуировались. Тем, кто сопротивлялся, угрожали, что заберут детей и увезут, а родителей или посадят, или лишат родительских прав», — заявила женщина.

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