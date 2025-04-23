В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА Власти Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников

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ВС Украины

В Ивановской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Там отметили, что система предупреждения приведена в действие.

Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ в российских регионах. По данным ведомства, БПЛА уничтожили в Тульской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской и Орловской областях, а также в Республике Крым.

До этого сообщалось, что в результате работы российских дежурных средств противовоздушной обороны в небе над Тульской областью были уничтожены беспилотники ВСУ. Губернатор региона Дмитрий Миляев не уточнил, сколько именно дронов было сбито и какого типа. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Несколько дней назад беспилотник FP-1, принадлежащий Вооруженным силам Украины, впервые атаковал Кабардино-Балкарию. Его сбили силы противовоздушной обороны, после чего дрон упал в поле. Дроны этого типа изготавливаются на Украине из немецких комплектующих. Минобороны России эту информацию не комментировало.