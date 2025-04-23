Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 23 апреля: инфографика

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В ночь на 23 апреля Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три БПЛА — над территорией Тульской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.