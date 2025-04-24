Рой беспилотников ВСУ уничтожен над российским регионом Гусев: в Воронежской области уничтожено около 10 дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурными силами противовоздушной обороны в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. На территории области действует режим опасности атаки дронов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что водитель КамАЗа погиб в Краснояружском районе Белгородской области после атаки беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Вооруженным силам Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, мужчина въехал на закрытый хутор без специального разрешения, из-за чего подверг свою жизнь опасности. Однако такую работу местный житель проводил постоянно — он направлялся в свое хозяйство, чтобы накормить скот.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили минимум четыре беспилотника ВСУ в Елабуге. Дроны заметили недалеко от завода ОЭЗ «Алабуга». В Минобороны России эту информацию не комментировали. Местные жители утверждают, что беспилотники летели на низкой высоте. По словам очевидцев, они дважды услышали сильный грохот и заметили горящий БПЛА, после чего в воздухе появилось облако дыма.