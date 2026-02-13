Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 13 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 13 февраля

В Волгограде беспилотные летательные аппараты упали недалеко от жилых зданий, а также были зафиксированы случаи падения обломков дронов на территории промышленных объектов региона, заявил губернатор Андрей Бочаров, слова которого цитирует Telegram-канал администрации области.

Как сообщил Бочаров, силы ПВО отражают массированную террористическую атаку беспилотников на территорию Волгоградской области.

«Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — отметил он.

По его данным, беспилотники рухнули вблизи жилых домов на бульваре 30-летия Победы и проспекте Героев Сталинграда. В результате инцидентов повреждены автомобили и выбиты стекла в квартирах. Обломки дронов также обнаружены на территории нескольких промышленных объектов города и области.

В областном центре повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Также серьезные повреждения получил дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован 12-летний мальчик.

«В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», — сообщил Бочаров.

Также в ночь на 13 февраля глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко в своем Telegram-канале сообщила, что украинские военные сбросили боеприпас с часовым механизмом на детскую площадку в Васильевке. При этом инцидент произошел ранним утром 12 февраля, когда жители многоквартирного дома спали.

Взрывотехники ВС РФ оперативно обезвредили снаряд, жертв удалось избежать. Снаряд был оснащен таймером и детонатором, что указывает на целенаправленный характер минирования гражданской инфраструктуры.

Детская площадка расположена во дворе жилого дома, и взрыв мог привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей, включая детей. Романиченко назвала произошедшее попыткой теракта.

«Так поступать могут только нелюди, у которых нет никаких побед на линии фронта, и они „реабилитируются“ в глазах европейских спонсоров таким гнусным способом — попытками убить детей нашего региона», — добавила она.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 12 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 дронов противника.

По данным ведомства, 24 БПЛА сбили над Белгородской областью, 21 — над Брянской, 19 — над Воронежской, 13 — над Тамбовской, девять — над Нижегородской, пять — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря. Кроме того, три дрона уничтожили над Ростовской областью, два — над Липецкой, по одному беспилотнику — над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

В Белгородской области в результате атак украинских дронов и ракетных ударов пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что среди раненых оказалась четырехлетняя девочка из села Севрюково.

Кроме того, в Волоконовском районе в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель, сказал Гладков. Он пояснил, что FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Волчья Александровка.

«От полученных ранений водитель скончался на месте», — сообщил губернатор.

СМИ сообщили, что в ночь на 12 февраля ВСУ атаковали дронами Тамбовскую область. Над регионом работали силы ПВО. В Мичуринске произошел пожар, мощные взрывы раздались в окрестностях города во втором часу ночи. Местные жители слышали как минимум восемь сильных хлопков.

Позднее глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что ВСУ атаковали Мичуринск. По его словам, два человека получили ранения. Кроме того, в результате ударов были повреждены несколько зданий и возник пожар в магазине «Магнит».

«На месте работают оперативные и специальные службы», — сказал Первышов.

Кроме того, в результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа. В учебных мастерских произошло возгорание, заявил глава региона.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу», — отметил губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Тамбовскую область.

