ООН призвала к перемирию: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ГА ООН приняла резолюцию с призывом к прекращению огня, но Израиль ее отверг

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. При этом Израиль пока что не собирается выполнять резолюцию.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 27 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о ближневосточной резолюции

За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ, а также ряд европейских государств, включая Испанию, Норвегию, Португалию и Словению. Против выступили 14 стран, среди них США, Израиль, Чехия и Австрия. Воздержались от участия в голосовании 45 государств — Канада, Германия, Грузия, Япония, Польша, Сербия, Украина и другие.

Помимо призыва к перемирию, в тексте содержатся требования о соблюдении сторонами конфликта международного гуманитарного права, об обеспечении Газы предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи. Также в резолюцию включен пункт о необходимости отмены приказа властей Израиля о перемещении палестинского населения на юг анклава.

Перед этим ГА ООН отклонила поправку Канады о включении в текст проекта резолюции пункта с осуждением атаки ХАМАС на Израиль. За предложенную поправку проголосовали 88 стран, 55, включая Россию, высказались против, 23 воздержались.

Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН, он намерен уничтожить ХАМАС, заявил глава МИД страны Эли Коэн. Призыв ГА ООН он назвал отвратительным.

Проводит ли Израиль наземную операцию

Действия Армии обороны Израиля, предпринятые 27 октября, не являются официальным началом наземной операции в секторе Газа, заявил представитель ЦАХАЛ Петер Лернер. По его словам, происходящее в анклаве представляет собой «ограниченное вторжение».

Лернер подчеркнул, что израильская армия делает все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения. В то же время он указал, что происходящее — «это война, которую начало ХАМАС».

В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил о готовности противостоять израильским вооруженным силам при проведении ими наземной операции в Газе. Он выразил уверенность в победе движения, «как оно победило 7 октября».

Израильские чиновники утверждают, что решение о расширении наземной операции в Газе было принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик.

Как ЦАХАЛ атакует сектор Газа

Израильские ВВС нанесли ранним утром 28 октября серию ударов по населенным пунктам сектора Газа, сообщило агентство WAFA. По его предварительным данным, погибли свыше 100 палестинцев.

Агентство со ссылкой на очевидцев утверждает, что атаки идут на район, где расположена больница «Аш-Шифаа» в Телль-эс-Султане. Еще несколько бомб упали рядом с индонезийским госпиталем.

Танковые соединения Армии обороны Израиля двигались в сторону сектора Газа в районе, прилегающем к барьеру безопасности в Бейт-Хануне, сообщал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники. Речь идет о городе, расположенном на севере палестинского анклава.

Чем Иран пригрозил США

Новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать помощь Израилю, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Дипломат считает, что в Вашингтоне должны решить, хотят ли они обострения войны.

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