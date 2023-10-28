Иран пригрозил открытием новых фронтов против США из-за Израиля МИД Ирана: против США могут открыться новые фронты за помощь Израилю

Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хосейн Амир Абдоллахиян

Новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать помощь Израилю, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в беседе с Bloomberg Television. Дипломат считает, что в Вашингтоне должны решить, хотят ли они обострения войны.

США советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США, — подчеркнул Абдоллахиян.

Министр указал на то, что Тегеран не отправлял войска в Сирию или другие страны региона. При этом операция Израиля в секторе Газа будет иметь серьезные последствия, добавил он. Абдоллахиян считает, что может быть открыт любой фронт, и тогда Израиль пожалеет о своих действиях.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что армия США по приказу президента страны Джо Байдена нанесла удары по двум объектам на территории Сирии. По словам Остина, целью атаки стали объекты, которые использовались Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и проиранскими группировками. Он подчеркнул, что эти действия не связаны с конфликтом между Израилем и Палестиной.