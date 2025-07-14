Глава МИД Ирана обсудит с Лавровым ядерный вопрос Глава МИД Ирана хочет встретиться с Лавровым 15 июля и обсудить ядерную тематику

Глава иранского МИД Аббас Аракчи хочет встретиться с коллегой из России Сергеем Лавровым в китайском Тяньцзине 15 июля — в рамках заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), передает РИА Новости со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Ирана Исмаила Багаи. По словам дипломата, Аракчи намерен рассмотреть с коллегой вопросы, связанные с ядерной тематикой, а также Ближним Востоком.

На повестке дня — продолжение консультаций о двусторонних отношениях, а также последние события в регионе, включая иранский ядерный вопрос, — отметил представитель МИД.

Ранее глава Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай готов вместе с РФ и другими странами вывести Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на новый уровень. Российско-китайские отношения являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами в современном мире, отметил министр после встречи с российским коллегой в воскресенье, 13 июля.