20 января 2026 в 14:38

«Может, не хватает территории»: Лавров о желании Дании отобрать землю у РФ

Лавров пошутил, что решение Копенгагена забрать землю у РФ связано с Гренландией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение датских властей отобрать землю у посольства РФ в Копенгагене. На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году глава внешнеполитического ведомства пошутил, что это может быть связано с ситуацией вокруг Гренландии, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается решения муниципалитета, как я понимаю, Копенгагена, решения или намерения, о чем было объявлено буквально вчера вечером, отобрать землю, на которой расположены посольства Российской Федерации. Я думаю, это как-то связано с Гренландией. Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать, — прокомментировал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что в разногласиях вокруг Гренландии просматриваются проблемы, унаследованные от колониальной эпохи. Он высказал эту позицию, комментируя текущие дискуссии о статусе и будущем крупнейшего острова мира.

До этого министр сообщил, что Москва строит взаимодействие со всеми партнерами на принципах равных прав. Он указал, что такой подход отличается от западной модели дискуссий, ведущихся «по понятиям». Глава внешнеполитического ведомства акцентировал готовность России рассматривать предметные и выгодные для всех сторон инициативы с каждым государством, в том числе с западными, проявляющими к этому интерес.

