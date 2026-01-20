Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 17:31

Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой

Лавров попросил итальянскую журналистку называть его Сергеем Викторовичем

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поправил журналистку итальянского телеканала RAI на пресс-конференции. Во время обращения корреспондент Катерина Долио поблагодарила представителя МИД Марию Захарову, назвав ее «Мария Владимировна», а министра — «мистер Лавров». Глава ведомства также поставил ударение в своем отчестве на итальянский манер — на предпоследний слог, передает корреспондент NEWS.ru.

Сергей Викторович, — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что в разногласиях вокруг Гренландии просматриваются проблемы, унаследованные от колониальной эпохи. Он высказал эту позицию, комментируя текущие дискуссии о статусе и будущем крупнейшего острова мира.

До этого министр сообщил, что Москва строит взаимодействие со всеми партнерами на принципах равных прав. Он указал, что такой подход отличается от западной модели дискуссий, ведущихся «по понятиям». Глава внешнеполитического ведомства акцентировал готовность России рассматривать предметные и выгодные для всех сторон инициативы с каждым государством, в том числе с западными, проявляющими к этому интерес.

