20 января 2026 в 22:15

Единственный путь из России в Грузию временно перекрыт

МЧС: движение транспорта по Военно-Грузинской дороге остановлено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Северной Осетии из-за погодных условий полностью прекращено движение по стратегически важной Военно-Грузинской дороге, пишет пресс-служба регионального МЧС. Решение о закрытии трассы было принято из-за прямых угроз безопасности проезда на фоне погодных условий. В настоящее время это создает серьезные сложности для транзита, поскольку альтернативных сухопутных маршрутов через этот участок границы не существует.

В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 19:20 20 января 2026 года, — говорится в публикации.

Дорога, связывающая Владикавказ и Тбилиси через КПП «Верхний Ларс», является единственным прямым путем из России в Грузию и далее в Армению. Однако в зимний период трасса регулярно становится опасной из-за сложных погодных условий в горной местности. Движение будет оставаться парализованным до тех пор, пока не улучшатся условия и не будет снят официальный запрет.

Ранее стало известно, что на Камчатке и в Магаданской области прогнозируются местами сильные снегопады. При этом в Магаданской области температура окажется на 4–12 градусов выше нормы.

