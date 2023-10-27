США ударили с воздуха по двум объектам в Сирии Пентагон: ВС США нанесли авиаудары по двум объектам КСИР в Сирии

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки, сообщается на сайте Пентагона. Эти удары в США назвали ответом на серию атак на американских военнослужащих в Сирии и Ираке, начавшихся 17 октября.

В Пентагоне указали на то, что ответственность за данные атаки, в которых погиб один гражданин США и 21 пострадали, несут организации, поддерживаемые Ираном. Распоряжение нанести удары отдал президент США Джо Байден. Целью названа защита американских сил в Ираке и Сирии.

Удары никак не связаны с обострением палестино-израильского конфликта, отметили в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что нападения на американские объекты «неприемлемы и должны прекратиться». По его словам, при необходимости подобные удары будут продолжены.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что силы США в Ираке и Сирии за последние несколько дней были атакованы связанными с Ираном группировками 16 раз. По его словам, в ходе нападений использовались ракеты и беспилотники-камикадзе. В Вашингтоне считают, что ответственность за эти группировки несет Иран, добавил Райдер.