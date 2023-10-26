США сообщили о массовых атаках проиранских группировок в Ираке и Сирии Пентагон: проиранские группировки атаковали силы США в Ираке и Сирии 16 раз

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Силы США в Ираке и Сирии за последние несколько дней были атакованы связанными с Ираном группировками 16 раз, заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, в ходе нападений использовались ракеты и беспилотники-камикадзе.

Между 17 и 26 октября силы США и коалиции подверглись нападению 12 раз в Ираке, четыре раза в Сирии с помощью беспилотников-камикадзе и ракет. <...> Мы знаем, что речь идет о военизированных группировках, поддерживаемых Ираном. И, конечно, мы считаем, что Иран несет ответственность за эти группировки, — сказал Райдер.

Днем 26 октября телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади. Это произошло вскоре после обстрела другого американского объекта в Айн-эль-Асад на западе Ирака. В результате соответствующей атаки были ранены порядка 20 военнослужащих.

Также стало известно об атаке на военную базу США в районе расположения нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. По данным СМИ, удар был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов. Обстрелы осуществляли арабские ополченцы.