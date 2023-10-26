Шиитские группировки атаковали военную базу США в Сирии

Фото: ZUMA Press/Global Look Press

Шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники. За последнюю неделю американские объекты на территории страны подвергались обстрелам как минимум десять раз.

«Исламское сопротивление Ирака» осуществило ракетный удар по американским войскам в Аш-Шаддади, — сообщил телеканал.

Нападение на базу в Аш-Шаддади произошло вскоре после обстрела другого объекта США в Айн-эль-Асад на западе Ирака. В результате соответствующей атаки были ранены порядка 20 военнослужащих. Ответственность за нападение на себя также взяла группировка «Исламское сопротивление Ирака». Огонь велся из реактивной установки залпового огня «Град».

Также стало известно об атаке на военную базу США в районе расположения нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. По данным телеканала, удар был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов. Обстрелы осуществляли арабские ополченцы, действующие против американских военных. Информация о пострадавших или погибших, а также разрушениях не уточнялась.