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15 июля 2025 в 11:28

Москва и Тегеран сошлись во мнении по поводу ядерной программы Ирана

Лавров и Аракчи выступили за дипломатическое решение по ядерной программе Ирана

Сергей Лавров и Аббас Аракчи Сергей Лавров и Аббас Аракчи Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва и Тегеран сошлись во мнении, что урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана должно происходить исключительно в рамках дипломатии, сказано в сообщении МИД РФ. Важность этого вопроса подчеркнули российский и иранский министры иностранных дел Сергей Лавров и Аббас Аракчи по итогам двусторонней встречи на полях заседания СМИД ШОС в Китае.

Стороны продолжили обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права, — сказано в сообщении.

Ранее Аракчи заявлял, что Тегеран всегда был и будет открыт для обсуждения ядерной темы. Однако он подчеркнул, что возобновление переговоров возможно только в том случае, если поведение США и других стран не приведет к военным действиям.

До этого Аракчи отмечал, что Иран продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, оно никогда не прекращалось целиком. При этом дипломат указал, что в дальнейшем работа с МАГАТЭ будет проходить в ином формате.

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