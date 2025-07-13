Иран поставил США жесткое условие для возобновления ядерных переговоров

Тегеран всегда был и будет открыт для обсуждения ядерной темы, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, чьи слова приводит агентство Tasnim. Однако он подчеркнул, что возобновление переговоров возможно только в том случае, если поведение США и других стран не приведет к военным действиям.

Аракчи указал на прошлые действия Вашингтона как на причину необходимости таких гарантий. По словам иранского дипломата, США отошли от дипломатического пути, и Тегерану теперь необходимы твердые заверения, что Белый дом не повторит подобных шагов.

Мы всегда были готовы к диалогу о нашей ядерной программе <…> но естественно, необходимо получить уверенность, что если переговоры снова начнутся, [действия] США и других стран не приведут к войне, — заявил министр.

Иран продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, оно никогда не прекращалось целиком, заявил ранее Аракчи на встрече с послами и главами иностранных дипмиссий. При этом дипломат указал, что в дальнейшем работа с МАГАТЭ будет проходить в ином формате.