ГА ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку

Фото: Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией, сообщает ТАСС. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию.

За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ, а также ряд европейских государств, включая Испанию, Норвегию, Португалию и Словению. Против выступили 14 стран, среди них США, Израиль, Чехия и Австрия. Воздержались от участия в голосовании 45 государств — Канада, Германия, Грузия, Япония, Польша, Сербия, Украина и другие.

Помимо призыва к перемирию, в тексте содержатся требования о соблюдении сторонами конфликта международного гуманитарного права, об обеспечении Газы предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи. Также в резолюцию включен пункт о необходимости отмены приказа властей Израиля о перемещении палестинского населения на юг анклава.

Перед этим ГА ООН отклонила поправку Канады о включении в текст проекта резолюции пункта с осуждением атаки ХАМАС на Израиль. За предложенную поправку проголосовали 88 стран, 55, включая Россию, высказались против, 23 воздержались.

В ХАМАС приветствовали резолюцию Иордании и потребовали немедленного ее выполнения. В своем заявлении представители движения призвали ООН и соответствующие структуры «принять действенные меры» для реализации пунктов документа.

Ранее Израиль через посредничество Египта и Катара предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, но палестинская группировка отказалась. Кроме того, Тель-Авив в качестве условия потребовал вернуть тела погибших пленных. ХАМАС, в свою очередь, потребовало установить длительное перемирие для ведения переговоров об освобождении заложников. Израиль отклонил это предложение.